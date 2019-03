Voi angaria 30 milhões de dólares em nova ronda de investimento

A empresa sueca que disponibiliza trotinetes elétricas em Portugal, Voi Technology, acaba de fechar uma ronda de investimento de 30 milhões de dólares (26,3 milhões de euros), com os investidores iniciais Vostok New Ventures, Balderton Capital, LocalGlobe e Raine Ventures, juntamente com dois novos investidores – Project A e Creandum -, para alavancar a expansão na Europa e investir em I&D, diz a empresa de smart mobility em comunicado.

O financiamento visa alavancar a expansão europeia.

Um conjunto de investidores de alto perfil, “incluindo Cristina Stenbeck (Kinnevik), Justin Mateen (cofundador do Tinder), Nicolas Brusson (CEO e cofundador da BlaBlaCar), Christian Leone (fundador da Luxor Capital) e Spencer Rascoff (ex-CEO da Zillow), contribuiu também para esta última ronda de investimento”, diz a empresa com sede em Estocolmo.

A última ronda de investimento “permitirá que a startup continue a expandir para novas cidades em Itália, Alemanha, Noruega e França.

“A empresa, que cria a sua própria tecnologia end-to-end, irá também dobrar os esforços em Investigação & Desenvolvimento, incluindo no desenvolvimento de novos veículos, bem como na melhoria em produto e na equipa”, diz a empresa liderada por Fredrik Hjelm.

“Atualmente, a Voi conta com uma equipa proveniente de empresas tecnológicas e startups como a Spotify, Uber, Bird, BCG, Avito, Budbee, Glovo, Cabify e várias outras marcas de topo”, lê-se no comunicado.

Lançada em Estocolmo, Suécia, em agosto de 2018, a Voi foi fundada por Fredrik Hjelm, Douglas Stark, Adam Jafer e Filip Lindvall “com a missão de melhorar a forma como as pessoas se movem em centros urbanos congestionados e reduzir dramaticamente os níveis de poluição introduzindo frotas de pequenos veículos elétricos nas cidades europeias “e em estreita colaboração com estas cidades”, diz a nota de imprensa.

A Voi tornou-se no player líder local no mercado europeu de mobilidade elétricas “ao trabalhar de forma colaborativa com as autoridades das cidades em todo o continente e liderando a inovação no mercado, incluindo a criação do primeiro Código de Conduta, em Estocolmo, por forma a promover uma melhor, mais segura e eficiente operação dos vários operadores na cidade”, explica a Voi que em Portugal é liderada por Frederico Venâncio.

“Em apenas sete meses, a Voi registou mais de 400 mil utilizadores, os quais realizaram mais de 750 mil viagens e viajaram cumulativamente mais de 1 milhão e meio de quilómetros – o equivalente a 37 voltas ao mundo”, explica a empresa.

Além de dominar o mercado das principais cidades nórdicas como Estocolmo, Gotemburgo, Malmö, Lund, Uppsala e Copenhaga – “a maioria das quais atingirá a rentabilidade no primeiro trimestre do ano tendo em conta a forte retenção de utilizadores”, garante a empresa, a Voiestá presente ainda em Paris, Lyon, Madrid, Málaga, Saragoça, Murcia e em Lisboa e Faro.

“A partir de hoje, as trotinetes da Voi estarão também disponíveis em Oslo e Helsíquia bem como várias outras cidades serão lançadas durante o mês de março”, anuncia a Voi.