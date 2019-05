Volatilidade nos mercados? Cerca de 70% dos investidores vê como oportunidade

No domingo, Trump recorreu ao Twitter para, unilateralmente, acabar com as tréguas comerciais, anunciando mais tarifas às exportações chinesas. O presidente dos EUA, além de querer reduzir o défice comercial com a China, quer forçar a sua posição, fazendo com que os chineses aceitem aumentar os níveis de proteção dos direitos de autor. Mas há quem defenda que o protelar da incerteza poderá constituir um trunfo político para Trump usar nas presidenciais de 2020.