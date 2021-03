Volkswagen vai gastar 500 milhões de euros para cortar 5 mil empregos na Alemanha

O fabricante automóvel Volkswagen tem planos para cortar 5 mil empregos na Alemanha, uma decisão que deverá custar 500 milhões de euros, noticia este domingo o jornal “Handelsblatt”, citado pela Agência Reuters.

O corte de empregos na Volkswagen na Alemanha vai implicar a disponibilização de reformas antecipadas ou parciais a trabalhadores com mais anos nas fábricas alemãs da marca.

O jornal “Handelsblatt” citou uma porta-voz da empresa que confirmou que a Volkswagen já terá atingido um acordo com as comissões de trabalhadores para avançar com os planos parciais de reforma para os trabalhadores nascido em 1064, oferecendo ainda a reforma antecipada a trabalhadores com mais anos na empresa.

Este jornal alemão cita fontes da multinacional que asseguram a reserva de 500 milhões de euros dedicados a este planos de reformas que deverão compensar os trabalhadores da Volkwagen na Alemanha.

O “Handelsblatt” também irá prolongar um travão a novas contratações até ao final deste ano, sendo que as novas contratações só estarão permitidas a áreas como a tecnologia de informação e software.