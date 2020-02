Volume de negócios na indústria cresceu 1,5% em dezembro

O índice de volume de negócios na indústria registou um crescimento homólogo nominal de 1,5% em dezembro de 2019, após ter verificado uma diminuição de 0,9% no mês anterior, indica o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta segunda-feira, 10 de fevereiro. O índice relativo ao mercado nacional passou de uma redução de 1,5% em novembro para um aumento de 1,9% no último mês do ano passado, enquanto o do mercado externo cresceu 0,8%.

No quarto trimestre de 2019, as vendas na indústria tiveram um aumento homólogo de 0,3% (variação de -2,1% no terceiro trimestre). A variação média anual do volume de negócios na indústria situou-se em -0,7% (sendo de 4,9% em 2018). Em termos homólogos, os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas registaram variações de -0,3%, 1,8% e -0,4%, respetivamente (-0,3%, 4,2% e 1,4% no mês anterior, pela mesma ordem).

Em todo o ano de 2019, o emprego, as remunerações e horas trabalhadas aumentaram 0,5%, 3,6% e 0,4%, respetivamente, tendo fixado-se em 2,6%, 5,3% e 2,2% no ano anterior. Por sua vez, as remunerações por pessoa ao serviço aumentaram 3,2% no total do ano, tendo crescido apenas 2,6% em 2018, enquanto as remunerações por hora apresentaram uma variação de 3,1%, quando em 2018 foi de 3%.

O índice de bens de consumo passou de uma redução de 1,8% em novembro para um crescimento de 3,7% em dezembro, originando o contributo positivo mais expressivo para a variação do índice total, com um ponto percentual (p.p.).

Os índices de energia e de bens de investimento desaceleraram 4,6 p.p. e 1,8 p.p., respetivamente, para variações de 3,4% e 4,0% em dezembro, contribuindo conjuntamente com 1,5 p.p. para a variação do índice agregado. Os bens intermédios registaram uma redução de 3,4%, menos intensa em 6,1 p.p. que a observada em novembro.

Em termos mensais, as vendas na indústria diminuíram 4,3% (variação de -6,5% em dezembro de 2018). No conjunto do ano de 2019, as vendas na indústria para o mercado nacional apresentaram uma redução média de 0,5%, que compara com o crescimento de 5% em 2018.