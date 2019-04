Volume de negócios nos serviços desacelerou para 3,9% em fevereiro

O índice de volume de negócios nos serviços apresentou uma desaceleração de 1,1 pontos percentuais (p.p.) face a janeiro, tendo uma variação homóloga de 3,9%. Em janeiro, a variação homóloga situava-se em 5,0%, representando uma quebra.

A evolução do índice agregado foi influenciado pela secção de comércio por grosso e pela reparação de veículos automóveis e motociclos, que caiu para 3,9% no mês de fevereiro, depois de se ter fixado em 5,3% em fevereiro de 2018. Esta quebra contribuiu com 2,2 p.p. para a variação do índice total, sendo que apresentou 3,0 p.p. em janeiro.

O índice de emprego nos serviços, por sua vez, registou uma taxa de variação homóloga de 0,9% em fevereiro, apresentando uma ligeira subida sendo que apresentou 0,7% no mês anterior. A variação mensal do índice de emprego foi de 0,4%, em comparação com -1,7% registados em janeiro. Em fevereiro de 2018, o índice de emprego nos serviços apresentou-se em 0,3%, enquanto a variação mensal do emprego se fixou em -1,8%.

Em termos homólogos, o índice de remunerações pagas apresentou um aumento homólogo de 4,4%, ainda assim inferior em 0,4 p.p. ao resultado observado no mês precedente. Face ao mês anterior, o índice de remunerações diminuiu 1,3% em fevereiro, uma queda mais intensa em 0,4 p.p. que no mesmo período de 2018.

O índice de volume de trabalho, que é medido pelo número de horas trabalhadas, apresentou um crescimento homólogo de 2,2%, tendo sido de 0,7% em janeiro. Já a variação mensal do índice de volume de trabalho foi de -2,0% em fevereiro (-3,4% em igual período do ano anterior).