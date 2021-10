Volume do comércio a retalho cresceu 0,3% na zona euro e União Europeia em agosto

O Eurostat divulgou dados relativamente ao comércio a retalho esta quarta-feira. Neste sector registou-se um aumento de 0,3% tanto na zona euro, como na União Europeia (UE) no mês de agosto.

Segundo o Eurostat, “em agosto de 2021, o volume do comércio a retalho, com ajuste sazonal, cresceu 0,3% na zona euro e na UE, em comparação com julho de 2021”. Em julho, o volume do comércio a retalho tinha diminuído 2,6% na zona euro e 2,1% na UE. Em comparação com agosto de 2020, o volume ajustado do calendário do comércio a retalho permaneceu estável na zona euro e aumentou 1,1% na UE.

O Eurostat aponta que “na zona euro, em agosto de 2021 em comparação com julho de 2021, o volume do comércio a retalho aumentou 1,8% para produtos não alimentares, ao passo que diminuiu 0,1% para combustíveis automóveis e 1,7% para alimentos, bebidas e tabaco. Na UE, o volume do comércio a retalho aumentou 1,8% para produtos não alimentares, enquanto caiu 0,3% para automóveis combustíveis e 1,5% para alimentos, bebidas e tabaco”.

Por estados-membros, os maiores aumentos mensais no total do comércio a retalho foram registado em Malta (que gastou mais 2,7%), Irlanda (mais 2,5%) e Eslováquia (mais 2,0%). As maiores diminuições foram observadas em Dinamarca (menos 1,4%), Estónia e França (ambas menos 1,2%).

Quanto aos aumentos por ano, os dados do Comércio a Retalho dos Estados-Membros indicam que os maiores aumentos decorreram em Malta, com subida de 19,6%, Croácia (mais 18.1%), Eslovénia (mais 12.3%). Quanto às diminuições, Bélgica reduziu 4,9%, França 2,1% e Espanha e Luxemburgo ambos cederam 1,3%.