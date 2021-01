A comunidade de “WallStreetBets” do Reddit, onde investidores se reúnem e partilham informações do mercado, tem crescido acentuadamente nos últimos dias. As opções de ações mais negociadas na quarta-feira foram Nokia, GameStop, Palantir e BlackBerry – quatro ações frequentemente discutidas no Reddit. O encerramento de posições curtas, num considerável movimento de short squeeze, e as compras alavancadas têm impulsionado o volume e os preços.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor