Volvo só produzirá veículos elétricos a partir de 2030

A fabricante sueca de automóveis Volvo anunciou que até 2030 todos os modelos de automóveis com motores de combustão interna serão eliminados gradualmente, incluindo os híbridos. Adicionalmente, a fabricante também revelou a intenção de fazer um forte investimento nas vendas online e simplificar a sua oferta.

Com o objetivo de capitalizar na crescente procuro por veículos elétricos, incluindo na China que é um dos seus maiores mercados, a Volvo anunciou, em comunicado, a intenção de virar direções para a produção de uma frota 100% elétrica.

As fabricantes automóveis estão, cada uma à sua maneira, a responder à pressão de governos em todo o mundo para reforçar os seus planos de investimento na produção de veículos elétricos. Carros e carrinhas novas totalmente movidas a gasolina e diesel não poderão ser vendidas no Reino Unido a partir de 2030, por exemplo.

O diretor de tecnologia da Volvo, Henrik Green, disse que a empresa precisava de alterar o seu foco, sublinhando que “não há futuro de longo prazo para carros com motor de combustão interna”. Por sua vez, Bjorn Annwall, presidente da Volvo para a Europa, disse no programa ‘Wake up to Money’ da “BBC” que o plano se adequava à “imagem e aos interesses comerciais da Volvo”.

“Na Volvo, os nossos clientes esperam altos níveis de nós quando se trata de segurança humana e estão a começar a exigir a mesma coisa quando se trata de segurança planetária. O nosso objetivo é corresponder a isso, é a coisa certa a fazer”, disse Annwall.

O forte investimento nas vendas online significa que os clientes poderão solicitar carros de acordo com as suas próprias especificações pela via digital, mas continuarão a poder fazê-lo através de um concessionário.

A Volvo também reforçou que vai interromper, de vez, o investimento em carros com células de combustível de hidrogénio, por não acreditar que exista uma procura que o justifique.

A Volvo anunciou anteriormente que, em 2025, metade das suas vendas seriam totalmente respetivas a veículos elétricos, e a outra metade relativa a veículos híbridos.