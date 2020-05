Voos entre Portugal e países fora da União Europeia continuam suspensos até 15 de junho

Os voos com destino e a partir de Portugal para países fora da União Europeia vão continuar suspensos até 15 de junho devido à pandemia da Covid-19.

“Atendendo à avaliação da situação epidemiológica em Portugal e na União Europeia e às medidas propostas pela Comissão Europeia, importa garantir a segurança interna através de medidas adequadas que contenham as possíveis linhas de contágio, impondo-se a prorrogação da mencionada interdição, num quadro de prevenção e contenção da pandemia também por via do estabelecimento de restrições ao tráfego aéreo”, segundo o despacho do Governo.

Uma das exceções é a entrada em território nacional das aeronaves destinadas a combater fogos florestais. Outras exceções incluem aeronaves do Estado e das Forças Armadas, voos para transporte exclusivo de carga e correio, bem como a voos de caráter humanitário ou de emergência médica e a escalas técnicas para fins não comerciais.

Fora da União Europeia, o tráfego aéreo fica assim permitido somente para os países de expressão oficial portuguesa. No entanto, para o Brasil são apenas permitidos voos de/para São Paulo e Rio de Janeiro.

Além disso, também são permitidos os voos para o Reino Unido, os Estados Unidos da América, a Venezuela, o Canadá e a África do Sul, “dada a presença de importantes comunidades portuguesas”.

Também são permitidos os voos para os países associados ao Espaço Schengen: Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça.