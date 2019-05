Wall Street fecha em alta à boleia do emprego

Em abril de 2019, a taxa de desemprego nos EUA foi de 3,6% (3,8% no mês anterior) e isso impulsionou os três principais índices da bolsa de Nova Iorque que fecharam a última sessão da semana em alta.

O sentimento dos investidores foi impulsionado pelo relatório sobre o mercado de trabalho norte-americano relativo ao mês de abril, onde foram criados 263 mil postos de trabalho.

O S&P 500 subiu 0,96% para 2.945,64 pontos; o Dow Jones subiu 0,75% para 26.504,95 pontos e o Nasdaq subiu 1,58% para 8.164 pontos.

O relatório de emprego de abril excedeu em muito as previsões de consenso e mais uma vez demonstrou a força do mercado de trabalho americano. Jerome Powell, presidente do Fed, considerou “temporária” a baixa inflação atual nos EUA, o que afasta a possibilidade de um corte de juros no final do ano o mercado nas últimas semanas.

Durante o mês passado, os EUA geraram 263.000 novos empregos, bem acima dos 185.000 previstos pelo consenso. Por sua vez, a taxa de desemprego caiu de 3,8% para 3,6%, abaixo dos 3,8% previstos, e situa-se no mínimo dos últimos 49 anos, especificamente desde dezembro de 1969.

Além disso, o salário médio por hora aumentou a uma taxa de 3,2% ano a ano, ligeiramente abaixo dos 3,3% previstos. E a taxa de participação no mercado de trabalho caiu de 62% para 62,8%, abaixo dos 62,9% esperados.

A Amazon registou ganhos de 3,21%, depois que Warren Buffett, o investidor mais famoso do mundo, confirmou que comprou ações da Amazon para a sua holding, a Berkshire Hathaway. A entrada de Buffett na Amazon vem depois que a Berkshire também se tornou um dos investidores de referência da Apple, outra gigante da tecnologia.

Os investidores também estão a olhar para a Tesla (4,48%), que anunciou na quinta-feira um reforço de capital de 2 biliões de dólares para o qual Elon Musk finalmente receberá 25 milhões de dólares, após anunciar que iria comprar 10 milhões de ações num programa de share buy-back.

O petróleo West Texas subiu 0,10% para 61,87 dólares.