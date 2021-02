Wall Street abre com ganhos a reboque dos números do desemprego e dos bons resultados trimestrais

Wall Street arrancou a sessão desta quinta-feira com ligeiros ganhos, naquele que poderá ser o quarto dia consecutivo de subidas nos mercados financeiros norte-americanos.

O Dow Jones arrancou a ganhar mais de 100 pontos, registando 30.837,75, enquanto que o Nasdaq vai valorizando 0,39% para os 13.663,66 pontos e o S&P 500 cresce 0,27% para os 3.840,40.

A Apple foi uma das principais ganhadoras fora de sessão, crescendo 1,7% depois de ser noticiado que a fabricante do iPhone estaria perto de garantir uma parceria com a Kia para a produção de carros autónomos.

Outras das empresas cujos títulos mais variaram antes da abertura foram a PayPal, cujos bons resultados trimestrais levaram a um crescimento de 6%, assim como a Ebay, que ganhava mais de 8%.

Os mercados americanos dão sinais de começar a estabilizar depois da volatilidade das últimas semanas, motivada sobretudo pela “guerra” entre acionistas individuais e fundos de investimento e pelas posições destes últimos a descoberto na GameStop, uma retalhista de jogos de vídeo. Para mais tarde esta quinta-feira está marcada uma reunião entre a nova responsável pelo Tesouro norte-americano, Janet Yellen, e reguladores financeiros para estudarem que tipo de respostas par evitar situações como esta.

Outro factor a pesar nos mercados foi o anúncio de números melhores do que o esperado em relação ao desemprego nos Estados Unidos, com a semana terminada a 30 de janeiro a registar o valor mais baixo neste indicador desde novembro. O Governo federal norte-americano recebeu 779 mil pedidos de ajuda neste período.

A este resultado melhor do que previsto acresce a expectativa relativamente ao pacote de estímulos à economia que deverá ser discutido no Congresso em breve, com o presidente Biden a mostrar-se disposto a apertar os critérios de seleção para os pagamentos diretos feitos aos americanos para em troca manter o valor dos mesmos, que deverá ser de 1.400 dólares (1.168,84 euros).