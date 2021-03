Wall Street abre em alta com regresso à calma nos juros soberanos

O Dow Jones abriu a sessão desta segunda-feira a subir 1,38% para 31.359,36 pontos; o S&P 500 abre a disparar 1,52% para 3.869,23 pontos e o Nasdaq 100 ganha na abertura 1,46% para 13.098,04 pontos.

Wall Street abre assim com ganhos à medida que o mercado de títulos acalma. Nos últimos dias os juros da dívida pública disparam com medo da inflação, devido a alguns indicadores. Mais especificamente, o Índice de Preços ao Produtor (PPI) que teve uma forte subida em janeiro, atingindo +1,3% (core 1,2%). Com isto, o acumulado em 12 meses subiu para +1,7% (core 2%). A grande questão que está em pauta é a inflação e como ela se comportará nos próximos meses com a recuperação da pandemia do novo coronavírus.

Os investidores, perante a escalada dos títulos do tesouro norte-americano, migraram das ações para as obrigações (títulos de renda fixa), pelo que a subida do mercado de ações hoje é um sinal de acalmia nos juros soberanos.

Hoje, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos aprovou por unanimidade a recomendação do uso da vacina de dose única Covid-19 da Johnson & Johnson, o que permitirá o arranque da vacinação esta semana. Aos poucos, o país está a controlar a pandemia, o que leva a prever um sólido crescimento económico já em 2021.

Analistas do Credit Suisse prevêem que o crescimento da economia dos EUA disparará para 7% a 8% em 2021 devido ao estímulo fiscal promovido pelo governo Biden. O plano de 1,9 triliões de dólares já foi aprovado pela Câmara dos Representantes, embora se espere que tenha de ser revisto para obter a aprovação do Senado. A meta é aprová-lo até 14 de março, quando expiram os atuais incentivos aos desempregados.

O petróleo crude West Texas cai 0,24% para 61,35 dólares o barril.

O euro cai 0,22% para 1,2048 dólares.