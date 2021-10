Wall Street abre em alta com tecnológicas a sobressair

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta quinta-feira em terreno positivo, depois de ser revelado que os subsídios semanais de desemprego nos Estados Unidos voltaram a cair. “O aparente progresso nas negociações para aumentar o teto da dívida dos EUA até dezembro, aliviando o risco imediato de default está a animar os investidores”, acrescenta Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp.

Wall Street começa as negociações com o índice industrial Dow Jones a ganhar 0,96% para 34.748,12 pontos, o financeiro Standard & Poor’s (S&P) 50o a somar 0,98% para 4.406,41 pontos e o tecnológico Nasdaq a subir 1,07% para 14.656,50 pontos. Por sua vez, o Russel 2000 valoriza 1,08% para 2.236,50 pontos.

As ações da rede social Twitter estão a crescer 2,46% para 62,80 dólares, depois de a empresa tecnológica anunciar que vendeu a sua unidade de publicidade móvel MoPub ao fabricante de ferramentas de desenvolvimento de aplicações AppLovin por 1,05 mil milhões de dólares em dinheiro.

Já a companhia aérea United Airlines valoriza 0,46% para 50,45 dólares, ao ser noticiado que o presidente Joe Biden vai hoje a Chicago para se encontrar com o CEO da transportadora e democratas locais sobre a decisão de impor a vacinação contra o vírus SARS-CoV-2 a colaboradores de grandes empresas.

A farmacêutica Pfizer, cujos títulos sobem 1,26% para 42,55 dólares, destaca-se na sequência do pedido ao regulador norte-americano para aprovação da administração da vacina contra a Covid-19, que desenvolveu com a alemã BioNTech, em crianças entre os cinco e os onze anos de idade.

O preço do ‘ouro negro’ está a descer menos de 1%. O preço do WTI, produzido no Texas, desliza 0,63% para os 76,94 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent está a desvalorizar 0,38% para os 80,77 dólares.

“As commodities de energia estão a recuar desde a última sessão, na sequência dos comentários do presidente russo. Putin disse que a Rússia está pronta a aumentar o fornecimento de gás natural, a fim de estabilizar os mercados energéticos. Também surgiram notícias positivas vieram dos Estados Unidos, onde o secretário de Energia disse que as reservas de petróleo estratégicas podem ser utilizadas para baixar os preços, enquanto que a proibição das exportações de petróleo também são uma opção”, recorda Henrique Tomé, analista da XTB.

Quanto ao mercado cambial, o euro está na linha d’água com -0,03% para os 1,1553 dólares, enquanto a libra esterlina sobe 0,10% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3593 dólares.

“O mercado ainda se encontra num estado errático, afetado por várias incertezas, e qualquer notícia negativa ou qualquer notícia que se desvie das expectativas poderá levar a mais declínios. Estes devem ser tomados como oportunidades de compra a melhores preços”, explicam os analistas do Bankinter, em research.