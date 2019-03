Wall Street abre em alta ligeira. Crescimento da economia na mira dos investidores

Os principais índices norte-americanos abriram esta quinta-feira em leve alta. Assim, na abertura, o Dow Jones valorizava 0,32% para os 25.707,72 pontos, o Nasdaq evoluia 0,2% para os 7.659,34 pontos e o S&P 500 também abriu no verde com uma evolução de 0,35% para os 2.815,33 pontos.

“Os principais índices de ações nova-iorquinos arrancam em leve alta, ainda que o setor de retalho de vestuário mereça toda a atenção. Isto porque a Lululemon e a PVH disparam mais de 10% após apresentação de contas. A Accenture também reage positivamente à revisão em alta do outlook. Os investidores estão muito focados nos sinais que possam antecipar inversões do ciclo económico e talvez por isso a correlação entre as yields norte-americanas a 10 anos e os futuros sobre índices como o S&P 500 seja tão evidente (índice de corelação linear é superior a 0,6)”, de acordo com o analista Ramiro Loureiro.

De acordo com dados conhecidos hoje, a economia expandiu-se a um ritmo de 2,9% em 2018, o mais elevado desde 2015, mas o crescimento no último trimestre foi mais fraco do que o indicado previamente, anunciou hoje o Departamento do Comércio.

No último trimestre do ano passado, o ritmo de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos foi de 2,2%, abaixo dos 2,6% indicados na anterior estimativa, o que não afetou a taxa de crescimento anual, que ficou em 2,9%.

Em 2017, o crescimento da economia norte-americana tinha sido de 2,2%. Apesar de no ano passado ter ficado em 2,9%, não atingiu o objetivo da administração liderada por Donald Trump, que tinha prometido uma expansão acima de 3%.