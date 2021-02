Wall Street abre em alta na esperança de mais estímulos à economia norte-americana

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta terça-feira em terreno positivo, acompanhando a tendência na Europa, perante uma nova esperança de que o presidente norte-americano dê ‘luz verde’ a um novo pacote de estímulos à maior economia do mundo.

Em Wall Street, o índice industrial Dow Jones sobe 1,11% para 30.546,51 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 soma 1,15% para 3.817,25 pontos. Já o tecnológico Nasdaq avança 1,33% para os 13.578,11 pontos. Já o Russell 2000 valoriza 0,20% para os 2.133,50 pontos.

Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp, considera que progresso na vacinação contra o novo coronavírus possa também estar a animar os investidores.

“A revelação de que a zona euro terá experimentado uma contração mais leve que o previsto no quarto trimestre ajuda a suportar os ganhos. No seio empresarial de notar as respostas positivas às contas de UPS, Atkore, Dorian, Exxon Mobil e Conocophillips”, refere, em research publicada esta tarde.

“Hoje esperamos uma sessão relativamente tranquila, onde a atenção dos investidores estará de volta aos resultados empresariais. As notícias continuam a ser positivas e já foram divulgados resultados de 188 empresas do S&P 500, das quais 81% delas bateu as expetativas dos analistas”, explica o Bankinter, numa nota de mercado.

É o caso da Google e da Amazon, que divulgam as contas trimestrais depois do fecho do mercado. As ações da Alphabet, dona da primeira tecnológica, estão a subir 2,47% para 1.948,23 dólares, enquanto as da empresa de Jeff Bezos avançam 1,89% para 3.406,19 dólares.

Nas matérias-primas, a prata que ontem se destacou com um disparo superior a 10% afunda agora mais de 6% para 27,615 dólares. Já o valor do ‘ouro negro’ está a subir mais de 2%: o preço do petróleo WTI, produzido no Texas, dispara 3,06% para os 55,19 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent está a valorizar 2,81% para os 57,97 dólares.

Quanto ao mercado cambial, o euro desvaloriza 0,16% face ao dólar, para os 1,2040 dólares, enquanto a libra esterlina desliza 0,11% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3647 dólares.