Wall Street abre mista em dia de votação de Brexit

“A inversão de sentimento na Europa condiciona o arranque em Wall Street”, diz o analista do MTrader (Gruipo BCP), Ramiro Loureiro.

As praças norte-americanas estão sem sentimento definido, após os ganhos expressivos de ontem, em especial no setor tecnológico. O Dow Jones está nesta altura em queda ligeira de 0,17% para 25.697,96 pontos. Os restantes índices estão em alta. O S&P 500 ganha 0,26% para 2.790,6 pontos e o Nasdaq valoriza 0,22% para 7.574,5 pontos.

“Em dia de votação de Brexit [que é já a segunda votação] as notas que vão apontando para a dificuldade de Theresa May colher apoio para o acordo redesenhado com a União Europeia estão a marcar os investidores, tendo levado já a uma inversão do sentimento nas bolsas do velho continente”, refere o analista do BCP.

Ao nível empresarial o destaque vai para a Alphabet, que procura parceiros como a Volkswagen. A unidade de veículos autónomos da Alphabet, a Waymo, está a procurar investimentos externos de empresas como a Volkswagen. Sendo que construtoras de automóveis que atualmente fabricam veículos para a Waymo, a Fiat Chrysler e a Jaguar, também podem estar envolvidas. O analista do BCP cita fontes que estimam que a divisão deverá custar pelo menos mil milhões de dólares por ano e a cooperação das fabricantes poderia aliviar a carga sobre a Alphabet.

A farmacêutica Pfizer recebeu hoje a notícia que o regulador norte-americano dá luz verde a tratamento de cancro. A FDA aprovou o Trazimera, um biossimilar do Herceptin da Roche.

Trump apresenta o Orçamento para ano fiscal de 2020. A Casa Branca propôs um orçamento fiscal de 4,7 biliões de dólares para 2020 (valor em notação europeia, correspondente a 4,7 triliões de dólares na escala longa adotada pelos EUA), segundo a MTrader.

Donald Trump incluiu no Orçamento 8,6 mil milhões de dólares, custos para a construção do muro de fronteira com o México, um valor acima dos 5 mil milhões de dólares que tinha pedido inicialmente ao Congresso e situa-se bem acima dos 1,6 mil milhões de dólares que o Congresso pretende autorizar.

Para compensar o aumento de gastos com a Defesa o Orçamento prevê a redução de 9% nos gastos discriminatórios “não-defesa”.

O petróleo sobe no mercado NYMEX. O crude WTI ganha 1,18% para 57,46 dólares; o Brent em Londres sobe 0,81% para 67,12 dólares.