Wall Street desanima com subida inesperada dos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta quinta-feira em terreno negativo, depois da divulgação de novos (e desanimadores) dados do emprego nos Estados Unidos (EUA). O número de norte-americanos que entraram com os primeiros pedidos de subsídio de desemprego aumentou inesperadamente, na semana passada, para 861 mil, quando o mercado esperava 773 mil.

Em Wall Street, o sentimento é pessimista. O índice industrial Dow Jones – que ontem foi o único a fechar no ‘verde’ – perde 0,72% para 31.383,94 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 cai 0,74% para os 3.901,60 pontos. Já o tecnológico Nasdaq recua 1,14% para os 13.805,75 pontos. Já o Russell 2000 desvaloriza 1,13% para os 2.231,15 pontos.

Segundo o analista Ramiro Loureiro, as praças nova-iorquinas estão “em sintonia com o comportamento que se vive nas congéneres europeias”. “A subida das yields soberanas e o aumento inesperado dos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA retira algum apetite no mercado acionista. A nível empresarial, de notar as reações negativas às contas de Baidu, Walmart e SunPower”, refere o trader do Millennium bcp, em research.

Aliás, a retalhista Walmart tomba 5,74% para 138,75 dólares, depois de ter divulgado resultados ajustados de 1,39 dólares por ação no quarto trimestre, abaixo dos 1,50 dólares por ação antecipados pela generalidade dos analistas. Só as receitas totais da multinacional subiram 7,3% em termos homólogos, para 152,08 mil milhões de dólares, em linha com as estimativas.

Em contraciclo está a farmacêutica e produtora de canábis canadiana Tilray, cujos títulos disparam mais de 6% para 33,62 dólares.

Nas matérias-primas, o valor do ‘ouro negro’ está a subir menos de 1%. O preço do petróleo WTI, produzido no Texas, sobe 0,55% para os 61,47 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent está a valorizar 0,25% para os 64,51 dólares.

Quanto ao mercado cambial, o euro valoriza 0,35% face ao dólar, para os 1,2078 dólares, enquanto a libra esterlina soma 0,75% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3960 dólares.