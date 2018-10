Wall Street: Dow Jones e S&P 500 fecham com perdas, mas Nasdaq ganha

As principais bolsas norte-americanas fecharam com tendências contrárias depois de o entusiasmo relacionado com o sentimento nas bolsas asiáticas e o alívio com a tensão da dívida italiana terem desacelerado ao longo da sessão. Enquanto a energia e a banca foram penalizados, a tecnologia registou ganhos.

O índice industrial Dow Jones caiu 0,50% para 25.317,48 pontos e o financeiro S&P 500 perdeu 0,43% para 2.755,88 pontos. O setor financeiro foi penalizou pela queda da curva de juros das Treasuries dos EUA para o nível mais baixo em mais de duas semanas. A yield das Obrigações norte-americanas a 10 anos fechou com uma subida de 0,57 pontos base para 3,1978%.

Em sentido contrário, o tecnológico Nasdaq avançou 0,26% para 7.468,63 pontos, numa semana que vai ficar marcada por uma série de resultados empresariais, incluindo de gigantes tecnológicas como a Microsoft, Alphabet e Amazon.

A estimativa da Reuters é que os lucros das empresas do S&P 500 avancem 22% no terceiro trimestre do ano face ao período homólogo. Esta segunda-feira, a Microsoft ganhou 0,89% para 109,63 dólares, a Amazon avançou 1,43% para 1.789,30 dólares e a Alphabet subiu 0,56% para 1.111,37 dólares.

No mercado cambial, a divisa norte-americana aprecia-se 0,40% contra o euro para 1,1468 dólares, 0,81% contra a libra para 1,2970 dólares e 0,23% face à par japonesa para 112,81 ienes.