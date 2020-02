Wall Street em alta em dia de briefing sobre o coronavírus

O presidente Trump, utilizou o Twitter para informar que haverá um briefing sobre o coronavírus esta tarde, o que criou alguma expectativa no mercado.

As Bolsas em Nova Iorque abrem em alta com destaque para a Tjx Cost e Beyond Meat. O Dow Jones sobe 0,94% para 27.335,95 pontos; o S&P 500 ganha 0,91% para 3.156,55 pontos; o Nasdaq avança 1,22% para 8.942,87 pontos.

“Wall Street abre em alta ligeira, depois de dois dias de forte correção com os investidores a avaliarem os potenciais impactos económicos do Coronavírus, bem como a forma como se propaga em vários países fora do continente asiático”, diz o analista da MTrader (BCP).

“No seio empresarial destaque para a valorização da Tjx Cost Inc após apresentação de contas e da subida da Beyond Meat reagindo a notícias de que os produtos da empresa foram adicionados ao menu da Starbucks no Canadá”, diz o analista do BCP.

Hoje após o fecho em Wall Street apresentam contas Booking Holdings, Marriott International e NetEase.

O crude WTI sobe 0,16% para 49,98 dólares.

Na agenda macro de hoje destaque para a divulgação de dados de imobiliário nos EUA.

“Os investidores poderão estar atentos aos novos sinais das adequações políticas, depois de responsáveis da Fed, terem anunciado que estão a monitorizar de forma muito atenta, a evolução do quadro associado à disseminação do vírus, embora seja ‘ainda muito cedo dizer se isso mudará a perspetiva’, diz por sua vez a análise do BPI.

O euro cai 0,21% para 1,0859 dólares.