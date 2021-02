Wall Street em alta. Investidores animados perante grande passo no pacote de estímulos

A bolsa de Nova Iorque arrancou a sessão desta sexta-feira, a última da semana, em terreno positivo, depois de o Senado ter dado ‘luz verde’ a uma resolução orçamental importante para a aprovação do plano de auxílio à economia de 1,9 biliões de dólares, proposto pelo presidente Joe Biden.

“A revelação de que a economia norte-americana terá gerado apenas 49 mil empregos em janeiro, menos de metade do previsto (105 mil), acabou por ser bem recebida pelos investidores, uma vez que o mercado está focado na probabilidade crescente de chegada do novo plano de estímulos económicos”, refere Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp, numa nota de mercado.

Pouco depois da abertura do mercado em Wall Street, o índice industrial Dow Jones sobe 0,50% para 31.210,19 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 soma 0,44% para 3.888,70 pontos. Já o tecnológico Nasdaq avança 0,24% para os 13.811,34 pontos. Já o Russell 2000 valoriza 0,80% para os 2.216,80 pontos.

Empresas como a Estée Lauder, a Pinterest e a Activision Blizzard, de jogos eletrónicos, destacam-se pela positiva após terem apresentado resultados trimestrais.

No caso da multinacional da cosmética, cujos títulos disparam 7,33% para 271,60 dólares, foram as contas do quarto trimestre – nomeadamente os lucros, que superaram o consenso do mercado – a ofuscar o fraco outlook para o ano.

Já a rede social está a valorizar 5,42% para 82,06 dólares, na sequência de ter reportado um aumento homólogo de 76% nas vendas do quarto trimestre, para os 706 milhões de dólares (587 milhões de euros), o que supera os 646 milhões de dólares (537 milhões de euros) antecipados pelos analistas.