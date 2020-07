Wall Street em alta ligeira apesar de aumento recorde de casos de Covid-19

Os três principais índices da bolsa de Nova Iorque iniciaram a última sessão da semana em alta ligeira, apesar do aumento de casos do novo coronavírus nos Estados Unidos. traders

O industrial Dow Jones sobe 0,25%, para 26.802,15 pontos; o S&P 500 avança 0,25%, para 3.223,76 pontos; e o tecnológico Nasdaq ganha 0,29%, para 10.503,75 pontos.

No seio empresarial, Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium bcp, destaca “a reação negativa da Netflix às contas apresentadas. Já a BlackRock reage positivamente aos números do segundo trimestre. Foco também para as companhias de cruzeiros depois da CDC ter estendido o período da ordem de proibição nas viagens de cruzeiros até ao fim de setembro”.

A Netflix tomba 6,75% mesmo depois de ter anunciado que registou um aumento superior a dez milhões de utilizadores pagos. O resultado ajustado do segundo trimestre foi de 1,77 por dólares ação, ficando aquém dos 1,93 dólares por ação estimados pelos analistas.

Já a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, avança 1,77%, depois de ter registado um aumento de 22,5% nos últimos três meses, em termos homólogos. O resultado por ação fixou-se nos 7,85 dólares, acima das expectativas do mercado, que apontavam para um lucro por ação de 6,97 dólares.

Nas matérias-primas, o West Texas Intermediate avança 0,10%, para 40,79 dólares e, em Londres, o barril de Brent perde 0,14%, para 43,31 dólares.