Wall Street encerra mista

A bolsa de Nova Iorque encerrou mista a negociação desta quarta-feira, dia 3 de fevereiro, com o S&P e o Dow Jones em terreno positivo pelo terceiro dia consecutivo. Apenas o tecnológico Nasdaq fechou o dia com números a vermelho.

Nas empresas, destaque para a Amazon que, mesmo depois dos resultados divulgados ontem, dia 2 de fevereiro, referentes ao quarto trimestre de 2020, perdeu 2,05% para 3.310,56 dólares. A empresa relatou receita e lucro recorde, à medida que as mudanças nos hábitos do consumidor desencadeadas pela pandemia do coronavírus continuam a impulsionar as vendas de comércio online em todo o mundo.

Em relação ao mediático impacto das ações da GameStop, os analistas do Bankinter sublinham que “a especulação em rebanho começa a desaparecer”. No entanto, a GameStop terminou o dia a ganhar 2,01% para 91,81 dólares. Em sentido contrário, a prata, outro dos ativos mais populares do momento, chegou a cair aproximadamente 10%, depois de alcançar máximos dos últimos oito anos.

O índice industrial Dow Jones subiu 0,12% para 30.753,60 pontos. O S&P 500 ganhou 0,11% para os 3.830,70 pontos. O tecnológico Nasdaq foi o único a encerrar em terreno negativo, a descer 0,02% para 13.610,54 pontos.

O preço do barril de petróleo está a subir nos dois lados do Atlântico. Em Nova Iorque, o WTI sobe 1,92% para os 55,83 dólares por barril, enquanto o Brent está a valorizar 1,31% para os 58,56 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro depreciou 0,05% face ao dólar norte-americano, para 1,2036 dólares. A libra esterlina também depreciou 0,18% face à moeda dos Estados Unidos, para 1,3641 dólares.