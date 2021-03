Wall Street encerra mista depois da aprovação do pacote de estímulos de 1,9 biliões

Os principais índices em Nova Iorque encerraram o dia mistos, mantendo a tendência de abertura. A recuperação das tecnológicas foi um dos destaques, motivada pelos números de inflação, que não mostraram nenhuma surpresa indesejada pelos mercados, acabando por dar força à recuperação dos títulos tecnológicos que vinham caindo há algumas sessões. Ainda assim, o tecnológico Nasdaq encerra o dia no ‘vermelho’. O final da sessão fica também marcado pela aprovação do pacote de estímulos à economia norte-americana no valor de 1,9 biliões de dólares.

“Os dados de hoje vieram em linha com as expectativas dos analistas, enquanto o núcleo da inflação ficou ligeiramente abaixo das estimativas do mercado de 1,3%. A evolução dos juros da dívida americana está nos 1,552%, face aos 1,558% que tinha registado anteriormente, mas continua a oscilar em torno de níveis elevados”, comenta o analista da XTB, Henrique Tomé.

O índice industrial Dow Jones sobe 1,45% para 32.295,71 pontos. O S&P 500 ganha 0,61% para os 3.899,06 pontos. O tecnológico Nasdaq é o único a encerrar o dia em terreno negativo, ainda que ligeiramente, a descer 0,04% para 13.068,83 pontos.

Nas empresas, destaque para a Pfizer (+1,39%) e para a BionTech (+1,60%) que terminam o dia em alta, após ambas anunciarem que chegaram a um acordo com a União Europeia para fornecer 4 milhões de doses adicionais da sua vacina contra a Covid-19 aos estados-membros da UE. As doses serão entregues antes do final de março.

O preço do barril de petróleo está a subir nos dois lados do Atlântico. Em Nova Iorque, o WTI sobe 1,27% para os 64,92 dólares por barril, enquanto o Brent está a valorizar 1,13% para os 68,28 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro apreciou 0,24% face ao dólar norte-americano, para 1,1926 dólares. A libra esterlina também apreciou 0,30% face à moeda dos Estados Unidos, para 1,3935 dólares.