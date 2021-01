Wall Street fecha a semana mista movida por quedas nas tecnológicas e energia

Os três principais índices norte-americanos fecharam a semana em terreno misto, com o Nasdaq a escapar às perdas registadas no Dow Jones e no S&P 500, isto no dia em que a Intel e a IBM reportaram resultados aquém das expectativas.

O Nasdaq foi o único dos três mercados a fechar com ganhos, ao avançar 0,09% para os 13.543,06 pontos. Pelo contrário, o Dow Jones recuou 0,57%, caindo para os 30.996,98 pontos, enquanto que o S&P 500 perdeu 0,30%, fechando nos 3.841,47 pontos.

O Dow foi penalizado sobretudo pelas quedas nos títulos da IBM e da Intel, que recuaram mais de 9% na sessão. A IBM verificou o quarto trimestre seguido de quedas nas receitas da empresa, enquanto que a Intel, apesar de conseguir resultados melhores do que era esperado, reportou uma incidência maior das receitas no seu departamento ligado aos computadores pessoais, de margens mais comprimidas.

No Nasdaq, estas quedas foram compensadas pelas subidas na Facebook, Microsoft e Apple, que divulgarão na próxima semana os seus resultados trimestrais.

NO S&P 500, o sector com as maiores perdas foi o energético, com a procura por petróleo a sofrer negativamente pelos surtos de Covid-19 na Europa e nos EUA, que dificultam a perspetiva de um regresso a consumos mais amplos do bem. A cotação do ouro negro vai caindo mais de 2% no mercado WTI, ficando nos 52,05 dólares (42,77 euros) por barril, enquanto em Londres o brent vai negociando a 55,16 dólares (45,33 euros) o barril, uma queda de 1,66%.