Wall Street fecha a subir enquanto aguarda os resultados das eleições intercalares

Wall Street fecha com os seus três principais índices no verde. O Dow Jones: + 0,68% para 25.635 pontos, o Nasdaq: + 0,64% para 7.376 pontos e o S&P 500: +0,63% para 2.755,4 pontos) aguardando os resultados das eleições nos Estados Unidos, que se celebram nesta terça-feira e que mostraram os apoios que os republicanos e democratas terão para controlar a Câmara dos Deputados e o Senado.

Esta terça-feira, decorrem as eleições intercalares, que vão determinar todos os 435 lugares da Câmara dos Representantes e um terço dos 100 lugares do Senado. Para além disso, 36 dos 50 Estados Federais elegem os seus governadores, havendo ainda eleições a nível municipal e eleições para outros cargos públicos. As primeiras projeções só deverão começar a surgir pelas 20h00 de Nova Iorque (01h00 em Portugal Continental).

As sondagens apontam para que os Republicanos percam a maioria na Câmara dos Representantes mas que a mantenham no Senado. Caso os Republicanos ganhem as duas câmaras o mercado pode acreditar em novos alívios de impostos, dando um impulso às bolsas, diz o research do Millennium BCP Investment Banking.

No Dow Jones, a IBM subiu 2,5% e liderou os ganhos, seguida pela Caterpillar (+2,3%) e Travelers (+ 1,6%). A Apple (+ 1,1%) também está no topo da tabela depois de cair perto de 10% em dois dias após decepcionar com os seus resultados. No Nasdaq 100, a Amazon (+ 0,9%) e a Alphabet (+ 1,5%), empresa controladora do Google, também fecharam no verde.

No lado negativo do Dow, Nike (-1,2%), Pfizer (-1,2%) e Intel (-0,9%) foram os títulos menos rentáveis. Enquanto isso, a rede de hotéis Marriott despencou 5,1% após apresentar os seus resultados trimestrais. A cadeia de hotéis apresentou um resultado por ação (EPS) ajustado de 1,70 dólares (versus 1,31 dólares esperados). O EBITDA ajustado de 900 milhões de dólares face aos 853 milhões de dólares esperados.

Ao nível dos dados macroeconómicos, foi publicado o índice Redbook de vendas no retalho, que mostrou um aumento de 0,1% em novembro e 6,1% na taxa interanual.

Além disso, também foi publicado o levantamento JOLTS de ofertas de emprego e rotatividade de vagas para o mês de setembro, que apresentou uma oferta de 7,1 milhões de vagas, em linha com as projeções.

No mercado de commodities, o petróleo cede terreno após os Estados Unidos isentarem 8 países das sanções ao Irão que arrancaram a 5 de novembro.

As sanções dos Estados Unidos ao Irão entraram em vigor na segunda-feira, com o objectivo de reduzir as exportações de petróleo do país a “zero”. Mas oito países deverão receber isenções dos EUA, incluindo a China e a Turquia. O barril do crude West Texas cai 0,72%, para 61,76 dólares. No mercado do câmbio, o euro valorizou 0,04% em relação ao dólar, até aos 1,1431 dólares.