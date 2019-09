Wall Street fecha em alta ajudada por Trump e pela Apple

O Dow Jones subiu 0,36% para 26.916,83 pontos; o S&P 500 ganhou 0,50% para 2.976,74 pontos e o Nasdaq avançou 0,75% para 7.999,34 pontos.

As atenções dos investidores estiveram fundamentalmente voltadas para as relações comerciais quer entre os EUA e a China quer também entre os EUA e a Europa.

A intensificação da tensão entre os EUA e a China ficou a dever-se à notícia da CNBC de 6ª feira de que a Administração Trump estaria a estudar formas de limitar o investimento americano na China. Mas as palavras de Trump de que não está a considerar impedir as empresas chinesas de cotarem as suas ações nas bolsas de valores norte-americanas ajudaram a aliviar os receios gerados.

A subida do mercado de ações nos Estados Unidos ocorre apesar do banco de investimento JP Morgan ter alterado a perspetiva sobre os títulos europeus e americanos. O banco aumentou a recomendação dos títulos europeus e diminuiu a dos títulos norte-americanos, ao ponto de a avaliação sobre a Europa superar a que faz dos Estados Unidos.

No campo empresarial, as ações da Apple estiveram favorecidas e subiram 2,35% pelo facto de um analista da JP Morgan ter elevado o seu preço-alvo para os próximos 20 meses colocando-o 20% mais elevado.

No comentário de fecho do BPI é referido, relativamente às relações comerciais entre a União Europeia (UE) e os EUA, que o mercado aguarda pela decisão da Organização Mundial do Comércio (WTO) sobre uma queixa dos EUA. Segundo este, os países europeus garantiram subsídios à Airbus (direta concorrente da Boeing) que não cumprem com as regras da WTO. Se esta organização se pronunciar a favor dos EUA, este país poderá aumentar as taxas aduaneiras sobre um montante (pré-definido pela WTO) de importações vindas da Europa.

Em termos macroeconómicos, esta segunda-feira o ISM publicou o índice de gestores de compras (PMI) de Chicago referente a setembro, que caiu de 50,4 para 47,2 muito abaixo dos 50,2 previstos. Além disso, o índice de negócios da indústria da Fed de Dallas baixou dos 2,7 anos para 1,5, apesar de o mercado esperar uma queda de -2,3.

Na China, o fabricante do PMI Caixin também superou os prognósticos, o que foi bem recebido.

O petróleo esteve em forte queda. O crude West Texas caiu 2,79% para 54,35 dólares, depois do Brent, em Londres, ter tombado 1,83% para 60,78 dólares.

O euro cai 0,37% para 1,09 dólares.