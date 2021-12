Wall Street fecha em alta com olhos postos na Ómicron

Os três índices da bolsa de Wall Street fecharam no verde. O índice industrial Dow Jones fechou a subir 0,10%, para 35.754,75 pontos. Por sua vez o Standard & Poor’s 500 subiu 0,31% para 4.701,21 pontos. O Nasdaq 100 ganhou 0,64% para 15.786,99 pontos.

O otimismo com atualização de vacina anti-Covid da Pfizer e BioNTech, justificou a subida. De acordo com experiências realizadas em laboratório, a Ómicron parece diminuir a eficácia da vacina da Pfizer, mas quem tenha levado uma dose de reforço deve estar mais protegido. São notícias positivas o anúncio da Pfizer de que uma terceira dose de sua vacina pode neutralizar a nova variante do Covid.

Hoje ficou também conhecida a análise do Goldman Sachs, que alerta que a variante Ómicron pode apagar quase meio ponto do crescimento mundial em 2022.

As ações da Apple fecharam a subir 2,28%. Já as ações da BioNTech caíram 3,55%.

No campo macroeconómico, esta quarta-feira destaca-se a publicação do número de empregos criados nos EUA em outubro. O indicador subiu para 11,03 milhões, enquanto as estimativas apontavam que seriam 10,6 milhões de vagas abertas, face às 10,4 milhões de setembro.

Os investidores concentram-se nos dados do IPC (inflação), que serão divulgados nesta sexta-feira. Na quinta-feira, serão conhecidos os pedidos de desemprego semanais.

O crude West Texas sobe 0,90% para 72,70 dólares.