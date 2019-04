Wall Street fecha em alta em dia de lucros do JP Morgan e do Wells Fargo

O índice Dow Jones Industrial subiu 1,03% para 26.412,3 pontos, enquanto o Standard & Poor’s avançou 0,55% para 2.904,34 pontos e o tecnológico Nasdaq fechou em alta de 0,46% para 7.984,2 pontos, em dia de resultados da banca.

O JP Morgan apresentou hoje os seus lucros que aumentaram 5% para 9,18 mil milhões de dólares, ou 2,65 dólares por ação. Acima das estimativas dos analistas de 2,35 dólares. As receitas também subiram 5% para 29,9 mil milhões de dólares, acima das projeções. E a margem financeira subiu 8% devido ao “impacto dos juros mais elevados”.

As ações do JP Morgan subiram 4,13%.

O maior banco dos Estados Unidos em termos de ativos, foi o primeiro a apresentar as suas contas dos primeiros três meses do ano.

Já o banco norte-americano Wells Fargo anunciou hoje que registou um crescimento de 14% do lucro no primeiro trimestre deste ano, para 5,86 mil milhões de dólares (5,18 mil milhões de euros), face ao ano anterior. O lucro por ação foi de 1,20 dólares no primeiro trimestre deste ano, acima dos 0,96 dólares observados no mesmo período do exercício anterior.

O Wells Fargo faturou 21,6 mil milhões de dólares (cerca de 19,1 mil milhões de euros) no primeiro trimestre do exercício fiscal, menos 1,5% que o valor registado no mesmo período do ano anterior. As ações do banco caíram 2,89%.

A divulgação do indicador de confiança dos consumidores nos EUA, medido pela U. Michigan.

Os dados da balança comercial chinesa mostraram um excelente registo das exportações mas a queda das importações.

O petróleo West Texas subiu 0,35% para 63,80 dólares.