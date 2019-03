Wall Street fecha em alta em dia de votação contra o Hard Brexit

O Dow Jones fechou a somar 0,58% para 25.702,95 pontos e o Standard & Poor’s 500 ganhou 0,70% para 2.810,92 pontos. O tecnológico Nasdaq Composite, por seu lado, terminou hoje com um ganho de 0,69%, para 7.643,40 pontos.

Isto num dia em que o Parlamento britânico votou contra o Brexit sem acordo.

Hoje ainda o mercado recebeu a notícia que o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ordenou a suspensão imediata dos voos dos aviões do modelo Boeing 737 MAX 8 e 9, depois do acidente com o avião da Ethiopian Airlines no passado domingo, dia 10, em que morreram 157 pessoas. As ações da Boeing até subiram (+0,46%), depois das fortes quedas nas sessões anteriores.

Em ternos de empresas a gigante dos alimentos embalados estará a ponderar a alienação do negócio de queijo cottage da Breakstone, que vende produtos lácteos, avaliado em cerca de 400 milhões de dólares, segundo revela a CNBC. A Kraft Heinz (+0,97%) procura reduzir dívida e por isso a potencial alienação de ativos foi bem recebida pelo mercado.

No nível macroeconómico, o índice de preços ao produtor (PPI) em fevereiro subiu 0,1%, abaixo dos 0,2% esperados pelos analistas. Além disso, os gastos com construção em janeiro subiram 1,3%, bem acima dos 0,4% esperados.

Na comparação anual, o PPI subiu 1,9% em fevereiro e seu núcleo registou uma subida de 2,5%. O núcleo do PPI exclui as categorias de alimentos, energia e serviços de comércio.

Por outro lado as encomendas de Bens Duradouros nos EUA tiveram um desempenho acima do esperado. O valor preliminar aponta para crescimento em cadeia de 0,4% em janeiro, quando o mercado esperava uma descida de 0,4%. Excluindo transportes houve no entanto uma queda de 0,1%, quando se esperava um aumento de 0,1%, pelo que um pico nas encomendas de aviões pode justificar os números. As encomendas de equipamentos aumentaram 0,8%, acima dos 0,2% esperados.

O petróleo WTI no mercado norte-americano dispara 2,55% para 58,32 dólares. Já o Brent de Londres ganha 1,45% para 67,64 dólares.