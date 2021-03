Wall Street fecha em alta impulsionado pelas tecnológicas

Wall Street recuperou esta segunda-feira, voltando a terreno positivo, impulsionado pelos ganhos das tecnológicas, no dia em que a Tesla foi a estrela da sessão, compensando as perdas registadas nas últimas sessões devido à subida dos Títulos do Tesouro.

O industrial Dow Jones encerrou a subir 0,32% para 32.731,20 pontos, o S&P 500 ganhou 0,70% para 3.940,59 pontos e o tecnológico Nasdaq avançou 1,23% para 13.377,54 pontos.

A Tesla brilhou na bolsa de Nova Iorque, impulsionado o S&P500 e o Nasdaq, depois do fundo Ark Invest ter aumentado na sexta-feira o seu preço-alvo para três mil dólares a três anos. As ações da empresa presidida por Elon Musk fecharam a subir 2,31%.

A sessão ficou ainda marcada por uma queda das yields norte-americanas. “O mais importante foi ter superado o medo da inflação e as consequências de uma yield da T-Note que se encaminha para os 2%”, salienta uma nota de research do Bankinter, assinalando que “o mercado já admite que a inflação futura será provavelmente temporária, que não enfrentamos nenhum choque de preços e que o aumento da yield das obrigações, em particular da T-Note, é mais uma resposta à reativação de um ciclo económico expansionista no segundo semestre, ou mesmo mais cedo nos EUA, do que um regresso a uma inflação estruturalmente superior que leve os bancos centrais a retirar estímulos, a reduzir os seus balanços e muito menos a subir as taxas de juro”.

No mercado petrolífero, o Brent perde 0,31% para 64,33 dólares e o petróleo bruto WTI recua 0,23% para 61,30 dólares.