Wall Street fecha em alta na última sessão de março

Os investidores mostram-se confiantes de que as negociações comerciais EUA/ China terão um desfecho favorável.

O Dow Jones subiu 0,82% para 25.928,68 pontos; o S&P 500 avançou 0,67% para 2.834,4 pontos e o Nasdaq ganhou 0,78% para 7.729,3 pontos.

Hoje a empresa em destaque foi a Lyft, que integra o Nasdaq, no seu dia de estreia em bolsa. A plataforma eletrónica de transporte rival da Uber anunciou ter angariado 2,34 mil milhões de dólares no seu IPO (de ontem) e disse ter avaliado 32,5 milhões de ações em 72 dólares – ficando assim a empresa avaliada em 24,3 mil milhões de dólares.

As ações da empresa Lyft chegaram a disparar 21% mas encerraram a ganhar 9,44% para 78,80 dólares.

A nível macroeconómico destaque para a confiança dos consumidores nos EUA que melhorou em março. O valor final do índice medido pela U.Michigan mostrou subida da leitura em março, de 93,8 para 98,4, ultrapassando os 97,8 estimados pelos analistas.

As vendas de casas novas nos EUA ganham força face a janeiro. No mercado imobiliário, as vendas de casas novas em fevereiro registaram um crescimento de 4,90%, face aos 2,10% previstos.

O petróleo no mercado norte-americano subiu 1,48% para 60,18 dólares e o Brent no mercado de Londres ganha 0,84% para 68,39 dólares.