Wall Street fecha em perdas com fantasma das tensões comerciais

Depois da imprensa chinesa descartar a hipótese de haver acordo entre os EUA e a China já na sexta-feira, e de Trump ter dito que um acordo “ainda é possível” porque a delegação chinesa já chegou a Washington para continuar as negociações, o Dow Jones fechou a cair 0,54% para 25.828,4 pontos; o S&P 500 desceu 0,30% para 2.870,7 pontos; e o Nasdaq recuou 0,41% para 7.910,6 pontos.

Walt Disney, Fox Corp e Roku marcaram a agenda. A Walt Disney apresentou receitas do 2ºtrimestre fiscal a subirem 3% para os 14,92 mil milhões (versus 14,54 mil milhões esperados). O resultado por ação ajustado contraiu 13% para os 1,61 dólares, ainda assim superou o esperado pelo consenso (1,58 dólares).

A Fox Corp quer entrar no negócio do jogo online e anuncia posição na Stars Group. Vai investir 236 milhões de dólares na aquisição de 4,99% da Stars Group, empresa canadiana de jogos online.

No setor petrolífero, a Chevron (+3,3%) afirmou que não vai aumentar a oferta pela Anadarko, tendo anunciado um aumento do programa de recompra de ações.

O défice comercial dos EUA degrada-se em março.

Em outros mercados, o petróleo do West Texas caiu 0,92% no fecho do mercado norte-americano, para 61,56 dólares