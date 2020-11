Wall Street fecha em queda perante o aumento de contágios e fecho das escolas em Nova Iorque

As bolsas em Wall Street arrancaram em alta, após a Pfizer e a BioNTech revelarem que a análise final dos dados dos ensaios clínicos mostrou que a sua vacina Covid-19 foi 95% eficaz, abrindo caminho para a empresa solicitar a primeira autorização regulatória dos EUA, mas acabaram em queda significativa após o aumento de casos de Covid-19 e o anúncio que vão fechar as escolas públicas em Nova Iorque.

O Dow Jones caiu -1,16% para 29.438,4 pontos; o S&P 500 recuou -1,16% para 3.567,8 pontos e o Nasdaq perdeu -0,82% para 11.801,6 pontos.

No seio empresarial destaque para as reações positiva da Target e TJX às contas apresentadas. A Boeing também chegou a valorizar quase 7%, após a Federal Aviation Administration (FDA) ter dado luz verde ao regresso aos voos do modelo 737Max, marcando o fim da mais longa aterragem de um avião na história dos EUA. No entanto acabou por fechar em queda de -3,21%.

A Nio e a Lowe´s reagiram negativamente aos números divulgados.

Destaque para as declarações do Presidente da Fed de que a recuperação económica dos EUA provavelmente irá continuar num ritmo “sólido”, mas arrisca perder força com o aumento dos números de casos Covid, acrescentando que é muito cedo para fechar as linhas de crédito de emergência por parte do Banco Central.

No plano macroeconómico foi revelado que o Imobiliário nos EUA continua a mostrar força no mês de outubro. As casas em início de construção nos EUA registaram uma subida de 4,9% em outubro face a setembro, um aumento muito superior ao esperado (3,2%) mesmo tendo em conta que a base do mês antecedente foi revista em alta (terá afinal havido um aumento sequencial de 6,3% em setembro e não de 1,9% como anteriormente comunicado)

Já as licenças de construção estagnaram (esperava-se aumento de 1,4%), sinal de que pode ter havido a aceleração de alguns projetos que estavam em carteira e que arrancaram.

O crude West Texas sobe 0,46% na sessão para 41,62 dólares.

O euro sobe 0,02% para 1,1855 dólares.