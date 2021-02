Wall Street fecha em terreno negativo

Apesar de várias boas notícias internas que se foram acumulando ao longo do dia – como uma melhoria na frente económica e um menor número de pedidos de subsídio de desemprego que aqueles que estavam previstos, os principais índices bolsistas norte-americanos fecharam no vermelho.

O Dow Jones Industrial Average caiu 561,36 pontos, ou 1,76%, para 31.400,5 pontos; o S&P 500 perdeu 96,12 pontos, ou 2,45%, para 3.829,31 pontos; e o Nasdaq Composite caiu 478,54 pontos, ou 3,52%, para 13.119,43 pontos. Este último registou a maior queda percentual em apenas um dia em quatro meses.

O índice de crescimento S&P 500 está quase inalterado em fevereiro, apresentando desempenho que os analistas consideram uma desilusão. “Tivemos um mercado de ações que atingiu recordes sobre recordes muitas vezes este ano . Estávamos preparados para uma venda”, disse Peter Tuz, presidente do Chase Investment Counsel, da Virginia, citado pela agência Reuters.

Dados divulgados esta quinta-feira mostraram que menos norte-americanos entregaram novos pedidos de subsídio de desemprego na semana passada, à medida que as infeções por Covid-19 caíram, mas as perspetivas de curto prazo permaneceram obscuras depois das tempestades de inverno terem causado estragos no sul do país este mês, disseram os analistas.

O otimismo em relação a mais estímulos à economia dos Estados Unidos e um ritmo mais rápido de vacinações no início do mês posicionaram o índice Dow Jones no seu melhor ganho mensal desde novembro, mas o certo é que, esta quinta-feira, nem isso lhe valeu.

É que, a falta de novos desenvolvimentos significativos em torno do pacote fiscal e o encerramento da temporada de lucros oriundos do quarto trimestre das empresas “causaram incerteza”, disseram os analistas.

“No início de fevereiro, as notícias sobre os estímulos foram a força motriz, mas agora não há nada no horizonte para que os investidores em ações fiquem entusiasmados e há uma preocupação de que a alta seja limitada”, disse Mike Zigmont, da Harvest Volatility Management, citado também pela Reuters.