Wall Street fecha mista com Powell a afastar subida sustentada da inflação

A bolsa de Nova Iorque encerrou mista esta quarta-feira, dia 10 de fevereiro, com o índice industrial Dow Jones no ‘verde’, em contraste com o S&P 500 e o tecnológico Nasdaq, que fecham o dia em queda. A sessão fica marcado pelo discurso do presidente da Reserva Federal, Jerome Powel, onde relembrou que “nas últimas três décadas o mundo viveu um período de inflação baixa e estável” e que a última década foi caracterizada por “forças deflacionárias globais” e pela dificuldade das economias avançadas em atingir os objetivos de inflação nos 2%.

Powell sublinhou que a própria pandemia criou números da inflação mais baixos no início, devido ao colapso da procura por alguns serviços. Essas “leituras” baixas de março e abril de 2020 vão provavelmente levar a um aumento homólogo nesses meses deste ano, “mas isso não vai significar muito”.

O índice de preços ao consumidor dos EUA subiu 0,3% em janeiro, correspondendo às expectativas de economistas consultados pelo Dow Jones. O núcleo do índice de preços ao consumidor, que exclui os custos voláteis de alimentos e energia, permaneceu inalterado no mês passado.

O índice industrial Dow Jones subiu 0,20% para 31.438,40 pontos. O S&P 500 perdeu 0,03% para os 3.910,20 pontos. O tecnológico Nasdaq também encerrou o dia em terreno negativo, a descer 0,25% para 13.972,53 pontos.

O preço do barril de petróleo está a subir nos dois lados do Atlântico. Em Nova Iorque, o WTI sobe 0,24% para os 58,50 dólares por barril, enquanto o Brent está a valorizar 0,05% para os 61,25 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro apreciou 0,02% face ao dólar norte-americano, para 1,2120 dólares. A libra esterlina também apreciou 0,14% face à moeda dos Estados Unidos, para 1,3833 dólares.