Wall Street fechou em queda em mais um dia de resultados trimestrais

Os índices nova-iorquinos fecharam em queda, com os investidores a digerir mais um dia de apresentação de resultados.

O Dow Jones caiu 0,22% para 26.597 pontos; o S&P 500 desceu 0,22% para 2.927,25 pontos e o Nasdaq perdeu 0,23% para 8.102 pontos.

O Facebook superou as expectativas de Wall Street ao anunciar os resultados do primeiro trimestre de 2019, impulsionados pelo crescimento do app de fotos Instagram e de seu negócio de publicidade. Mas a rede social também alertou os investidores que pode ter perdas de até 5 mil milhões de dólares (4,48 mil milhões de euros)devido a uma investigação sobre violação de privacidade levada a cabo pelo governo dos EUA. A empresa já fez uma provisão desse valor para fazer face à possível multa, segundo o Wall Street Journal. Em comunicado, a empresa diz que o “inquérito está em andamento” na Comissão Federal de Comércio (FTC, em inglês), e que “ainda não está resolvido”.

A receita total da rede social de Mark Zuckerberg subiu 26% para 15,08 mil milhões de dólares, batendo as estimativas dos analistas, de 14,98 mil milhões de dólares.

O lucro, porém, caiu para 2,43 mil milhões de dólares, ou 0,85 dólares por ação, o que compara com 4,99 mil milhões de dólares no mesmo período do ano anterior. Numa altura em que os analistas esperavam um lucro de 1,63 dólares por ação. As ações caíram 0,65%.

Olhando para as cotadas de maior capitalização, temos a AT&T a reagir mal à perda de subscritores mais acentuada que o previsto. As ações caíram 4,08%.

AT&T perde mais clientes que o esperado no 1ºtrimestre, e as suas receitas trimestrais registaram um crescimento homólogo de 17,9% para 44,8 mil milhões e dólares e superaram os 45,11 mil milhões antecipados pelos analistas. Os resultados ajustados de 0,86 dólares por ação vieram em linha com o esperado. O EBITDA ajustado de 14,8 mil milhões de dólares.

Os números da Caterpillar parecem não ter trazido entusiasmo aos investidores, já que a ação deslizou 3,20%. Já a Boeing até esboça uma primeira reação positiva (+0,36%).

As receitas da fabricante de aviões no 1ºtrimestre situaram-se nos 22,9 mil milhões de dólares, em linha com o esperado. O cash flow operacional contraiu 11% em termos homólogos, para 2,79 mil milhões de dólares e a carteira de encomendas no final do período era de 487 mil milhões de dólares. Recorde-se que a fabricante de aviões enfrenta acusações após a queda de aparelhos do modelo Max8 e que levaram mesmo à interdição dos voos dos mesmos aparelhos.

De resto a Snap deu um tombo de 6,175 e, no pólo oposto a eBay teve boas respostas aos números ao subir em bolsa 5,05%. Isto porque a eBay mostra números robustos. Os resultados de operações recorrentes no 1º trimestre foram de 0,67 dólares e excederam os 0,63 dólares/ação esperados pelos analistas. As vendas líquidas de 2,64 dólares/ação ultrapassaram os 2,58 dólares/ação estimados. Para o 2º trimestre antecipa resultados ajustados provenientes de operações recorrentes entre 0,61 dólares e 0,63 dólares por ação (mercado incorporava apenas 0,59 dólares/ação) e receitas líquidas entre 2,64 e 2,69 mil milhões de dólares (analistas estimavam 2,65 mil milhões).

Destaque ainda para a Kraft Heinz (-1,03%) que prepara venda da Ore-Ida, marca que vende batatas fritas congeladas, segundo a CNBC. A venda poderá render entre 1,5 mil milhões a 2 mil milhões de dólares.

A sessão teve ainda como contexto o facto de a Occidental Petroleum entrar na corrida pela Anadarko.

A Occidental Petroleum propõe comprar a Anadarko por 38 mil milhões de dólares, ultrapassando a oferta da Chevron (-3,04%). A proposta de 76 dólares/ ação contempla ações e cash, um prémio de quase 20% face à da concorrente.

O setor petrolífero acompanhou a desvalorização dos preços do crude, após dados da EIA mostraram um aumento acima do esperado das reservas de crude nos EUA durante a semana passada.

O crude West Texas cai 0,78% para 65,78 dólares o barril.

Há a salientar que as negociações China/EUA terão lugar em Pequim em 30 de abril e continuam em Washington a partir de 8 de maio.