Wall Street ‘mista’ depois de Nancy Pelosi requerer que se proceda com as acusações contra Trump

Os três principais índices da bolsa de Nova Iorque iniciaram a sessão com leves ganhos mas estão agora com desempenho misto. Novidades sobre um acordo comercial entre os Estados Unidos e a China voltam a ter impacto no sentimento do mercado.

O S&P 500 cede ligeiramente 0,03%, para 3.111,70 pontos; o tecnológico Nasdaq avança 0,08%, para 8.573,73 pontos; e o Dow Jones perde 0,12%, para 27.617,95 pontos.

Na quarta-feira, uma notícia da “Bloomberg” avançou que Washington e Pequim estariam prestes a decidir sobre a quantidade de tarifas que iriam ser anuladas, um ponto essencial para as duas maiores economias mundiais selarem um acordo de ‘primeira fase’.

Ainda assim, os investidores estão de olhos postos no dia 15 de dezembro, data em que entra em vigor uma nova ronda de tarifas entre os EUA e a China.

Mas a notícia do dia está no plano político. Nancy Pelosi, a democrata líder e speaker da Câmara dos Representantes, requereu ao Comité Judicial que proceda com as acusações contra Donald Trump, presidente norte-americano, por ter abuso de poder em benefício pessoal.

No plano económico, o número dos norte-americanos que requereram o subsídio de desemprego em novembro caiu para 203 mil, o número mais baixo dos últimos sete meses, e cerca de 12 mil abaixo do que foi estimado pelos analistas.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo está a subir numa altura em que o mercado espera por uma decisão final sobre a produção para 2020 dos países que integram a OPEP +. Espera-se que a OPEP anuncie cortes na produção de crude, o que irá impulsionar os preços do petróleo.

Em Londres, o barril de Brent negoceia nos 63,61 dólares, depois de valorizar 0,97%. Nos EUA, o West Texas Intermediate avança 0,77%, para 58,88 dólares.