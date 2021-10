Wall Street recupera e encerra no ‘verde’ animada com apoio dos republicanos à extensão do teto da dívida norte-americana

Apesar de um arranque negativo, os principais índices em Nova Iorque encerraram esta quarta-feira em terreno positivo animados dados sobre a criação de emprego no sector privado divulgados no início do dia. A isto acrescentou-se o anúncio de que os republicanos apoiariam a extensão do teto da dívida até dezembro, diminuindo os temores sobre a dívida norte-americana e abrindo caminho para a retoma das apostas otimistas sobre as ações.

O relatório mensal da ADP sobre a criação de emprego no sector privado mostrou um comportamento mais positivo do mercado laboral do que esperado. As empresas norte-americanas acrescentaram 568 mil postos de trabalho em setembro, o que superou as expectativas do Dow Jones de 425 mil.

O S&P 500 ganha 0,41% para os 4.363,50 pontos. O tecnológico Nasdaq encerra a subir 0,47% para 14.501,9 pontos. O índice industrial Dow Jones também encerra o dia em terreno positivo, a subir 0,30% para 34.416,99 pontos.

O preço do barril de petróleo está a cair nos dois lados do Atlântico. Em Nova Iorque, o WTI diminuiu 2,38% para os 77.05 dólares por barril, enquanto o Brent está a desvalorizar 2,13% para os 80.80 dólares em Londres.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,34% face ao dólar norte-americano para os 1,1557 dólares. A libra esterlina aprecia 0,30% face à moeda dos Estados Unidos, para 1,3587 dólares.