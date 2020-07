Wall Street recupera perdas impulsionado pelos resultados da banca

A bolsa de Wall Street fechou esta terça-feira, dia 14 de julho, em alta, depois de ter acompanhado as congéneres europeias em baixa no arranque da sessão. Os três principais índices da praça norte-americana terminaram sessão em terreno positivo, num dia marcado pela apresentação dos resultados trimestrais do setor bancário, que superaram as expectativas dos analistas.

O arranque oficial da ‘earnings season’ ficou marcado pelos resultados acima do esperado apresentados pelo Citigroup e JPMorgan, o que levou a um regresso aos ganhos na bolsa norte-americana. O industrial Dow Jones fechou a ganhar 2,13%, para 26.642,59 pontos; o financeiro S&P 500 subiu 1,34%, para 3.197,36 pontos; e o tecnológico Nasdaq valorizou 0,94%, para 10.488,58 pontos.

O JPMorgan apresentou um resultado líquido ajustado de 4,36 mil milhões de dólares, largamente acima dos 3,27 mil milhões de dólares estimados pelos analistas. As receitas do segundo trimestre do JP Morgan provenientes de sales & trading de produtos de renda fixa, câmbios e commodities aumentaram 99% em termos homólogos, para 7,34 mil milhões de dólares, superando os 5,74 mil milhões de dólares estimados pelos analistas.

Já as receitas do Citigroup provenientes do trading de produtos de renda-fixa, câmbios e commodities atingiram os 5,60 mil milhões de dólares no segundo trimestre e superaram os 4,59 mil milhões de dólares antecipados pelos analistas. O banco liderado por Michael Corbat registou resultados de 0,50 dólares por ação no trimestre ultrapassaram os 0,32 dólares esperados.

A abertura da ‘earnings season’ ficou também marcada pela apresentação de resultados da Delta Airlines. A companhia aérea foi a primeira demonstrar o impacto da pandemia no setor e apresentou prejuízos ajustados de 2,81 mil milhões de dólares, acima do estimado.

Os resultados da Delta Airlines alertam, segundos o analista Ramiro Loureiro do Millennium investment banking, que “o ressurgimento do número de casos de coronavírus no país e as novas restrições relacionadas com viagens impediram uma recuperação na procura de viagens nos Estados Unidos”.

No setor petrolífero, o Brent soma 0,42%, para 42,90 dólares por barril, e o crude WTI valoriza 0,85%, para os 40,44 dólares.