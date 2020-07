O diretor de sustentabilidade e ambiente da EDP pede que haja um sinal forte para despertar a consciêncida das grandes empresas face à necessidade para a redução da emissão de CO2.

Durante a conferência promovida pelo Jornal Económico, em parceria com a Huawei, António Castro pede que a emissão de carbono sejam penalizadas e que os Estado use essas receitas fiscais para aliviar os impostos do lado do consumidor.