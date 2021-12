Whatsapp lança nova funcionalidade que apaga mensagens ao fim de 24 horas

Os utilizadores do WhatsApp têm agora a opção de que as suas mensagens desapareçam após 24 horas, uma mudança que atraiu críticas imediatas de instituições de caridade infantis, segundo o “The Guardian”.

Para ativar a nova funcionalidade, o utilizador terá de entrar nas configurações da aplicação, escolher ‘definições de privacidade” onde terá três opções: 24 horas, sete dias ou três meses. Consoante a opção que selecionar, as mensagens serão apagadas no tempo estipulado pelo utilizador.

A Whatsapp (propriedade da Facebook) justifica a opção para dar “mais controlo e privacidade a quem utiliza a plataforma”.

No entanto, a medida também mereceu críticas. Desta feita pela Sociedade Nacional para a Prevenção da Crueldade contra Crianças britânica (NSPCC – sigla em inglês) que considera que a nova funcionalidade foi “mal planeada” e criaria um “cocktail de risco tóxico”, uma vez combinada com os planos da Meta para encriptar mensagens em todos os seus serviços, incluindo Facebook e Instagram.

“Os criminosos tentam chegar a crianças em plataformas abertas como o Instagram antes de movê-las para o WhatsApp para mais abusos, onde há menos chance de deteção”, disse Andy Burrows, responsável pelas políticas online de segurança infantil do NSPCC.

Burrows acrescentou que a combinação de mensagens que desaparecem e encriptação ponta a ponta – que evita que as plataformas de aplicação da lei e de tecnologia vejam as mensagens, garantindo que apenas o remetente e o destinatário possam visualizar o seu conteúdo – não passaria no processo de avaliação de risco online no Reino Unido, que exige que as plataformas forneçam detalhes dos riscos aos utilizadores para o regulador de comunicações.

Em novembro, a Meta anunciou que a encriptação ponta a ponta estaria a funcionar no mínimo até 2023, um ano depois do esperado. Anunciando a mudança, o responsável de segurança da Meta, Antigone Davis, disse que a empresa será capaz de detetar abusos nos seus planos de encriptação.