Whatsapp vai deixar de funcionar em alguns telemóveis. Saiba quais

A partir de 1 de janeiro de 2019, o WhatsApp vai deixar de estar disponível em alguns telemóveis. A empresa divulgou esta semana a lista de dispositivos em que a aplicação vai deixar de funcionar.

Atualmente, a App de mensagens é utilizada por mais de 1,5 mil milhões de utilizadores e a companhia deseja concentrar os seus serviços “nas plataformas de telefones móveis usadas pela maioria das pessoas”.

O sistema operativo Nokia S40, por exemplo, terá acesso ao WhatsApp apenas até 31 de dezembro de 2018, segundo o comunicado da empresa. Entre os dispositivos que usam este software estão o Nokia 206 e 208, Nokia 301, Nokia 515 e grande parte da linha Nokia Asha C3, X2 e X3.

Além do Nokia S40, o WhatsApp também anunciou algumas mudanças para iOS. O iPhone 4, por exemplo, deixará em breve de ser compatível com a aplicação de mensagens e qualquer outro dispositivo da Apple com iOS 7 ou versão anterior a esse sistema operativo vai deixar de poder criar novas contas de utilizador.

O iOS 7 só deixará de ser compatível a partir de 2020, segundo o comunicado: “O WhatsApp para iPhone requer iOS 8 ou posterior. No iOS 7.1.2, não será possível criar novas contas ou verificar contas existentes. Se o WhatsApp já estiver ativo no seu dispositivo, poderá usá-lo até 1 de fevereiro de 2020. O iOS 6 ou anteriores sistemas operativos já não são compatíveis”.

O WhatsApp recomenda assim uma atualização para a mais recente versão do iOS disponível para que os utilizadores tenham a melhor experiencia com a App de mensagens.

No caso do Android, o corte será feito na versão 2.3.7, por exemplo, ou qualquer versão anterior a essa. O conceito é exactamente o mesmo que no iOS 7.1.2. O acesso estará disponível apenas até 1 de fevereiro de 2020. O mesmo vale para o Android 3.0.

Conclusão: se estiver no grupo que vai ser afectado por estas mudanças, verifique se o seu dispositivo pode ser atualizado para uma versão mais recente do seu sistema operativo. Caso não seja possível, a única solução é adquirir um modelo novo que utilize um destes softwares: iOS 8 ou versão superior; Android 4.0 ou superior; Windows Phone 8.1 ou superior, JioPhone e JioPhone 2.