‘White Angels’. Maior claque do Vitória de Guimarães tem 700 membros. Apenas 11 estão registados no IPDJ

Durante o período de 2015 a 2017 registou-se um crescimento de 14,8% nos incidentes de natureza racista e xenófoba nos estádios portugueses sendo que o Vitória de Guimarães está entre os cinco clubes (juntamente com Sporting CP, FC Porto, SL Benfica e Sp. Braga), que causam mais problemas às autoridades portuguesas, de acordo com fontes da PSP em declarações ao “Diário de Notícias”. O registo de claques no IPDJ é também um problema e, no caso do Guimarães, apenas 11 em 700 adeptos afetos à claque vimaranense ‘White Angels’ estão identificados, segundo o DN.

A PSP informou esta terça-feira, na sequência do caso Marega, que as claques do Vitória de Guimarães não têm a maioria dos seus elementos registados no Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), apesar de assumirem publicamente que têm três claques – White Angels (700 membros), Suspeitos do Costume (500 membros) e os Insane Guys (mais de 100 membros).

No período de 2015 a 2017 foram registados 58 incidentes relacionados com crimes de incitamento à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância, dos quais 9,8% dizem respeito diretamente às claques do Vitória de Guimarães, ainda assim um número inferior aos registados pelo Benfica (28%), FC Porto (24,7%) e Sporting (23,8%), de acordo com os dados fornecidos ao DN pela PSP.

A Fonte Unitária (movimento antifascista português), em declarações ao DN, confirma que não existem provas de que os elementos das claques do Vitória de Guimarães estejam associados a grupos ou movimentos de extrema-direita, ao contrário do que acontece com elementos das claques de outros clubes.

Sobre os incidentes racistas que aconteceram no estádio D. Afonso Henriques, a mesma fonte esclarece “Neste caso [do V. Guimarães] trata-se simplesmente de pessoas racistas cujo discurso, infelizmente, tende a ficar normalizado e legitimado. Muitos adeptos fazem isto apenas por pura provocação aos jogadores, nem sequer têm noção do racismo implícito. Há muita falta de consciência”.