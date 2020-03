Whitestar distinguida como melhor Servicer em Portugal

A Whitestar Asset Solutions, empresa líder em Portugal na gestão de carteiras de crédito e imobiliário, foi galardoada com três prémios internacionais na categoria de melhor Servicer em Portugal.

A sociedade opera na área do serviço integrado de gestão de ativos para investidores e originadores, incluindo consultoria, gestão imobiliária, titularização e estruturação, business analytics, entre outros.

A revista Global Banking & Finance Review reconheceu a Whitestar, pelo terceiro ano consecutivo, na categoria de “Best Credit Portfolio Management Company Portugal 2020”, diz a gestora em comunicado.

Atualmente, a Whitestar, que tinha já sido reconhecida Top Employer Portugal 2020, gere cerca de 8 mil milhões de euros em carteiras de crédito non-performing, sub-performing e performing.

“A mesma publicação criou este ano uma nova categoria, dedicada a empresas que tenham pelo menos 10 anos de vida e que durante esse período de tempo tenham sido uma referência no país. Também neste segmento, a Whitestar foi distinguida com o prémio ‘Decade of Excellence Asset Management Portugal 2020′”, lê-se no comunicado.

Outra publicação, a International Investor Magazine, atribuiu à Whitestar, pelo segundo ano consecutivo, o prémio “Best Asset Management Servicer Provider Portugal 2020”.

“Apesar de o nosso foco não serem os prémios, pois a nossa prioridade é fazermos bem o nosso trabalho, estes prémios são um reconhecimento importante para a empresa e, principalmente, para os nossos colaboradores, investidores e restantes stakeholders. O facto de serem atribuídos por instituições internacionais, e em anos consecutivos, dá-nos ainda mais ânimo para reforçarmos a nossa posição de empresa de referência em Portugal”, explica João Bugalho, Managing Director – Operations & Asset Servicing Southern Europe na Arrow Global, e CEO da Whitestar Asset Solutions S.A.

Em 2015, a Whitestar foi adquirida pelo Grupo Arrow Global (Reino Unido), passando a integrar um dos maiores grupos económicos Europeus a operar no mercado de aquisição e gestão de carteiras de crédito.

A Arrow Global atua sob as marcas Capquest e Mars Capital, no Reino Unido; Whitestar Asset Solutions S.A., Norfin e Hefesto, em Portugal; Vesting Finance, na Holanda; Zenith Service, Europa Investimenti, Whitestar Italy e Sagitta SGR, em Itália.

Em Portugal, os investimentos da Arrow compreendem, entre outras empresas, as participações a 100% na Whitestar, Hefesto e Norfin.