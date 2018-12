Windows 10 envia dados para Microsoft sem permissão dos utilizadores (aparentemente)

Este novo problema de privacidade do Windows 10 está ligado à função ‘Histórico de Actividade’ que permite a utilização da função ‘Linha cronológica’. Esta função, lançada com a atualização de abril do Windows 10, permite aos utilizadores verem que aplicações e ficheiros utilizaram e partilhar essa informação entre dispositivos onde tenham uma conta Microsoft.

No painel de controlo desta função existe a hipótese de partilhar, ou não, esta informação com a Microsoft em ‘Enviar o meu histórico de actividade à Microsoft’. Esta função é algo auto explicativa, se não tiver o visto, nenhuma informação é passada à Microsoft. No entanto alguns utilizadores detetaram que se acederem ao dashboard de privacidade no site da Microsoft e virem na opção ‘Histórico de actividade’ aparece tudo o que fizerem com o computador, mesmo que não queiram partilhar informação com a Microsoft.

A explicação possível para isto tem a ver com a recolha de dados de diagnóstico do Windows 10 que, por defeito, está ligada para ‘Completa’ em vez de estar em ‘Parcial’. Segundo a documentação do sistema operativo, quando esta opção está em completa, o sistema envia toda a informação acerca dos sites que foram visitados, que aplicações foram utilizadas, bem como informação acerca da saúde do dispositivo, actividade e relatórios de erro completos.

Estas funções de envio de informação para a Microsoft não têm um painel de controlo onde se possa fazer uma gestão integrada. O ‘Histórico de atividade’ tem um painel de controlo próprio e o envio de dados de diagnóstico é controlado através do painel de controlo ‘Privacidade’. Segundo a Microsoft, 71% dos utilizadores do Windows 10 escolheram enviar os dados completos dos diagnósticos do sistema para a empresa.