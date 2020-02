Worten Transforma reciclou 6 mil toneladas de equipamentos velhos em 2019

Só no ano passado, o programa de sustentabilidade da Worten que alia a reciclagem à componente social de apoio a instituições portuguesas, recolheu um total de 6 mil toneladas de equipamentos elétricos e eletrónicos, mais do dobro do valor registado em igual período do ano anterior.

A iniciativa que recolhe electrodomésticos e artigos elétronicos avariados (desde as torradeiras a varinhas, passando pelos telemóveis, rádios, televisores e impressoras), teve um reforço comercial em dezembro alusivo ao Natal que resultou na angariação de 850 toneladas. Com estes resultados alcançados, a Worten Transforma vai doar 75 mil euros em novos equipamentos a quase 100 instituições de solidariedade social de norte a sul do país.

“É um programa em que vamos continuar a apostar, porque queremos fazer a nossa parte para garantir a sustentabilidade do nosso planeta e da nossa sociedade. É isso que o consumidor espera de nós, ao mesmo tempo que mostra que está disposto a embarcar connosco nesta missão, fazendo a sua parte também”, explica Inês Drummond Borges, diretora de Marketing da Worten, ao JE.

O programa que existe desde 2009, soma mais de 55 mil toneladas recicladas e mais de 2,300 instituições apoiadas em parceria com a ERP Portugal, entidade responsável pela gestão dos resíduos elétricos e eletrónicos, e do Banco de Bens Doados da ENTRAJUDA, entidade que seleciona as instituições beneficiárias.

“É a economia circular em toda a linha: a promovermos um melhor ambiente e a contribuirmos para uma maior qualidade de vida de quem usufrui do apoio social – muitas vezes diária e de longa permanência – prestado por essas instituições”, adianta a responsável de Marketing.

Com mais de 190 lojas por todo o país, a Worten Transforma conseguiu doar mais de 22 mil novos equipamentos, no valor de 2 milhões de euros, a milhares de instituições portuguesas, impactando diretamente mais de 580 mil utentes.