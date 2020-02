Xi Jinping garante a Donald Trump que a economia chinesa “vai continuar a crescer”

O presidente chinês, Xi Jinping, assegurou durante uma conversa com o homólogo Donald Trump que o surto de coronavírus que motivou o abrandamento da economia chinesa nos primeiros meses do ano não terá influência a longo prazo, segundo o jornal espanhol Expansión.

Num comunicado emitido pela televisão estatal chinesa CCTV, Xi Jinping mostrou-se confiante na capacidade da China em superar o surto coronavírus e da economia chinesa continuar a crescer. Recordou ainda que recentemente China e Estados Unidos assinaram a primeira fase do acordo que tem como principal objetivo pôr fim à guerra comercial entre os dois países.

No dia 6 de fevereiro, o executivo chinês anunciou que iria reduzir já a partir de dia 14 de fevereiro para metade as tarifas no valor de 69 mil milhões de euros (75 mil milhões de dólares), impostas aos Estados Unidos sobre produtos como a soja, carne (porco e vaca) ou o uísque. Em troca, o governo de Washington irá também reduzir para metade as tarifas impostas à China.

Larry Kudlow, assessor/conselheiro económico de Donald Trump, afirmou esta semana numa entrevista à Fox News, citada pelo Expansión, que “o boom das exportações americanas para a China, motivadas pela primeira fase do acordo comercial, vão demorar devido ao surto viral que o país atravessa”.

Em resposta a estas afirmações, Xi Jinping respondeu que “embora existam algumas diferenças entre a China e os Estados Unidos, desde que ambas as partes mantenham o espírito de igualdade e respeito mútuo, vão poder encontrar uma solução aceitável para todos através do diálogo”. O líder chinês também disse ser importante que ambas as potências económicas “implementem o consenso” e que coloquem “as relações no bom caminho para este novo ano”.

O porta-voz da Casa Branca, Judd Deer, afirmou através do Twitter que “o presidente Trump expressa a sua confiança na força da China para enfrentar o desafio que é o surto do coronavírus”, e acrescentou “ambos os líderes concordaram em manter uma comunicação e cooperação completas entre ambas as partes”.