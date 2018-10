XII Conferência Anual do Turismo apresentada esta segunda-feira

A direcção da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas (OE) apresenta, esta segunda-feira, às 16 horas, a edição 2018 da Conferência Anual do Turismo (CAT).

A XII Conferência Anual do Turismo (CAT), uma iniciativa da Delegação Regional da Ordem dos Economistas, reúne no próximo dia 12, no Centro de Congressos da Madeira, players de referência nacional no setor turístico. O Económico Madeira é media partner deste evento que assume este ano uma componente mais prática, com três painéis, todos eles moderados por anteriores presidentes da OE Madeira, e a possibilidade do público interagir diretamente com os oradores ou via twiter.

“O objetivo é promover a dissertação acerca do conceito da rentabilidade, apresentando diferentes modelos, desde os mais conservadores aos que arriscam mais, mas todos eles casos de sucesso”, explica Paulo Pereira,presidente da Delegação Regional da Ordem dos Economistas.

A sessão de abertura da XII Conferência Anual do Turismo acontece, pelas 9h15, com as intervenções do presidente da direção regional da Ordem dos Economistas e do líder do Governo Regional, Miguel Albuquerque. A partir das 10 horas,Rui Constantino,economista-chefe do Santander, dá a conhecer a perceção do banco no financiamento sustentável dos negócios no setor do turismo, a sua presença no mercado e o acompanhamento ao retorno dos investimentos.

Às 10h20, tem início o primeiro painel dedicado à hotelaria e aos modelos de financiamento, com preleções a cargo de Gonçalo Batalha, da sociedade gestora de fundos de capital de risco e de restruturação, a ECS Capital; António Trindade, do Porto Bay; e José Teotónio, do grupo Pestana.

A moderação vai estar a cargo de Eduardo Jesus. O segundo painel sob o tema ‘Acessibilidades e Infraestruturas’ arranca ao meio-dia, com as intervenções de Ricardo Ferreira, do Lisbon Cruise Terminal, Laura Torres Peñate, diretora de mercados internacionais da Binter Canarias e Martinho Fortunato, CEO da Marina de Lagos. André Barreto modera os trabalhos.

‘As atividades circundantes’ são o tema do terceiro painel, moderado por Carlos Pereira, e que tem como oradores Luís Correia da Silva, do D. Pedro Golf; o chef Michelin Rui Paula e Paulo Moura da Europcar. Cabe depois a Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem Economistas, e Paula Cabaço, secretária regional do Turismo, encerrar a XII Conferência Anual do Turismo, que vai reunir mais de 900 pessoas no Centro de Congressos.