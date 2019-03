XXX Sessão Anual da Academia Olímpica de Portugal vai decorrer no Colégio dos Jesuítas

A Academia Olímpica de Portugal (AOP), entidade integrada no Comité Olímpico de Portugal, vai levar a XXX Sessão Anual da Academia ao Colégio dos Jesuítas, nos próximos dias 12 a 14 de abril.

Esta sessão traz ao Funchal o Presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, que, numa conferência com o tema “Olimpismo, Inclusão e Desenvolvimento Desportivo”, marca o arranque dos trabalhos. Esta é a única sessão aberta a todos os interessados, sendo que se realiza no dia 12, sexta-feira, pelas 21h30.

Nos dois dias seguintes os trabalhos completam-se com um conjunto de oito painéis de debate, com a participação do Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, do Presidente da AOP, Tiago Viegas, bem como figuras conhecidas da atividade desportiva regional, entre docentes universitários e ex-atletas olímpicos e continentais.

Dos trabalhos deverá resultar a constituição de uma delegação da AOP na Madeira, objetivo a que as mais de cinco dezenas de filiados já existentes na Região e os previsíveis novos trinta membros, que participarão nesta Sessão, darão corpo oportunamente, afirma a AOP.

A inscrição pode ser feita até o próximo dia 5 de abril, através do email aop@comiteolimpicoportugal.pt e tem um custo de 10 euros. Dá direito à participação na totalidade do programa, incluindo refeições.

PROGRAMA

Sexta-feira – dia 12 Abril

17:00 – Abertura do secretariado

19:00 – Jantar

21:00 – Cerimónia de abertura

21:30 – “Olimpismo, Inclusão e Desenvolvimento Desportivo” – José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal (sessão aberta ao público).

22:30 – Grupos de trabalho – Apresentação com os coordenadores

Sábado – dia 13 Abril

08:00 – Pequeno-almoço

09:00 – 1.º Painel – “Academia Olímpica de Portugal na formação do Atleta ” – Tiago Viegas, presidente da Academia Olímpica de Portugal (AOP). Moderação: Marta Lopes

09:20 – 2.º Painel – “Jogos Olímpicos da Antiguidade” – Conrado Durántez. Moderação: Tiago Viegas

10:20 /10:30 – Coffee break

10:30 – 3.º Painel – “ O Atleta Olímpico e a Política Regional da Madeira para o Desporto» – Jorge Carvalho, Secretário Regional de Educação. Moderação: Marta Lopes

11:15 – 4.º Painel – “Desporto de veteranos. Práticas e valores”. Mesa-redonda com Alcino Pereira, Elmano Santos e Susana Sousa Gomes. Moderação: André Fernandes da Cunha

12:00 – 5.º Painel – “Badminton Português nos Jogos Olímpicos – Passado, Presente e Futuro” – Horácio Bento de Gouveia, presidente da Federação Portuguesa de Badminton. Moderação: Tiago Viegas

12:45 – Almoço

14:00 – Visita cultural

17:30 – Grupos de trabalho

18:45 – 6.º Painel – “O Atleta Olímpico e a Universidade da Madeira” – João Prudente, Pró-Reitor da Universidade da Madeira. Moderação: Marta Lopes

19:30 – Grupos de trabalho

20:30 – Jantar

22:00 – Quizz Games – Jogos Olímpicos

Domingo – dia 14 Abril

08:00 – Pequeno-almoço

09:00 – 7.º Painel – “ Academia Olímpica Internacional – O que muda? “ – Participantes nas sessões da Academia Olímpica Internacional – Moderação: Tiago Viegas

09:30 – Apresentação de atividades de membros AOP – Moderação: Tiago Viegas; participação de Telma Banza e Fernando Andrade

10:00 – 8.º Painel – “A importância dos Valores Olímpicos na minha formação”. Mesa-redonda com David Fernandes, Ricardo Fernandes e Susana Feitor (Skype), – Moderação: Ricardo Alves, docente da Universidade da Madeira

11:00 /11:15 – Coffee break

11:15 – Apresentação das conclusões dos grupos de trabalho

12:00 – Cerimónia de encerramento