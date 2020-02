Zanga entre Boris e Trump sobre a Huawei pode comprometer acordo comercial

Depois do primeiro-ministro britânico ter rejeitado o pedido de Donald Trump para não permitir que a Huawei faça parte das empresas destacadas para desenvolver a tecnologia 5G no Reino Unido, o presidente dos Estados Unidos ficou furioso e durante uma chamada telefónica, os ânimos exaltaram-se, segundo relata Bloomberg.

Há meses que Donald Trump tenta convencer o primeiro-ministro britânico a bloquear o envolvimento da empresa chinesa na rede 5G, à semelhança do que o próprio fez nos Estados Unidos. Os esforços revelaram-se insuficientes depois de, no dia 28 de janeiro, Boris Johnson ter confirmado que a Huawei iria ter uma participação de 35% na rede de nova geração do Reino Unido, ainda que com restrições.

Perante a posição de Boris Johnson, o presidente norte-americano ficou furioso e terá motivado uma escalada de emoções durante a chamada telefónica. A informação foi confirmada pelo Financial Times citado pela Bloomberg. Esta “desavença” poderá minar o acordo comercial que o Reino Unido tem planeado com os Estados Unidos no que é visto como o primeiro grande golpe da era pós-brexit.

A Huawei já afirmou, várias vezes, que as suas tecnologias, incluindo os seus dispositivos móveis, não estão suscetíveis a “espiões” do Estado chinês. Ainda assim, Donald Trump mantém-se empenhado em convencer os seus aliados a banir o envolvimento da gigante chinesa nas redes de nova geração nos respetivos países.

Boris Johnson tinha planeado uma visita aos Estados Unidos, com a data por confirmar, mas depois dos ânimos se exaltarem durante a chamada com Donald Trump, os meios de comunicação britânicos noticiam que a viagem ficou adiada por tempo indefinido.